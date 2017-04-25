國際財經

周一(4月24日)紐約6月原油期貨曾因法國總統大選首輪投票結果符合預期而短暫反彈，但最終由升轉跌，單日下挫0.79%至49.23美元/桶收市，盤中最低觸及49.03美元/桶。原油期貨延續上周跌勢，並再次跌破50美元/桶重要心理水平，主要由於市場仍缺乏石油出口國組織(OPEC)將減產協議延長至今年底的確鑿證據，而且俄羅斯暗示若OPEC減產協議不能延長，該國原油產量有望於年內增至30年最高水平。受累於油價下挫，加元升勢受阻，推動美元/加元從日內低位1.3410反彈回升，並收復日內所有失地至1.3500上方。

俄羅斯去年年底加入OPEC減產協議，承諾在半年內減產30萬桶/日，在6月底前實現日產水平穩定在1094.7萬桶/日。事實上，俄羅斯目前減產幅度已達25萬桶/日，將有望在4月底達成全部減產指標。

儘管OPEC實施減產行動以來效果顯著，但原油多頭仍無力回天，紐約6月原油期貨連續兩個交易日收於重要心理水平50美元下方。數據顯示，美國石油鑽探商連續第14周增加活躍鑽機數，延續持續了11個月的復甦態勢，料將提振美國5月頁岩油產量創下逾兩年來最大月度增幅。在美國石油鑽探活動持續升溫及俄羅斯暗示增產的雙重打壓下，紐約期油後市料將進一步尋求49.00美元/桶下方支持。

此外，美國總統特朗普(Donald Trump)即將迎來總統生涯「執政第一百日」重要里程碑，《華爾街日報》援引知情人士稱，特朗普已經下令白宮助手加快起草稅改方案，將企業稅率降至15%，並將降低稅率的優先順序提升至避免增加赤字之上。加上周二美國政經網站Politico報道稱，特朗普稱願意將邊境牆修建計劃延緩至9月，以避免政府停擺。鑒於特朗普上台至今仍未達成此前的任何承諾，美國民眾對特朗普政府的信任度出現下滑。因此，我們預計特朗普政府將有望在近期推出重要政策，以挽救市場對其改革美國政府效率和能力的認可度。

儘管近期美滙指數走勢疲弱，但油價持續下挫拖累加元走勢，令美元/加元自4月13日於1.3222短期見底後輾轉回升逾300點。今日(4月25日)美元/加元維持上攻勢頭，目前已突破2017年3月9日高位1.3533至時段高位1.3572，創下自去年12月29日以來的近4個月高位。但由於滙價已十分逼近重要阻力1.3600，若特朗普的稅改方案未能帶給市場驚喜，美元/加元或難以真正突破1.3600阻力，投資者需小心獲利回吐的壓力將令美元/加元出現顯著調整。

策略方面，我們根據4月20日策略在1.3410建立的美元/加元買盤已於1.3495平倉，獲利85點。若美元/加元短期回落至1.3510/1.3520區域，我們將買入美元，上望1.3595，1.3490止損。

分析由《移動財經》(m-FINANCE)提供

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