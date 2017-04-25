國際財經

美國油氣集團雪佛龍(Chevron)將把旗下估值20億美元(約156億港元)的3個天然氣田出售予一個中資財團。

倘若交易能夠完成，將是中國在孟加拉進行的首項重大能源投資。中國正在孟加拉投入數以十億美元計的資金，與印度和日本爭奪對該國的影響力。

雪佛龍表示，上述3個天然氣田將出售予中資財團所有的Himalaya Energy，財團成員包括中國國企振華石油和國新國際投資有限公司，但未有披露交易金額。

這3個天然氣田的產量佔孟加拉天然氣總產出的半數以上。