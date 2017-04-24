國際財經

全球最大金礦集團巴力克(Barrick)公布，首季淨利潤為6.79億美元(52.96億港元)，去年同期虧損8300萬美元；每股經調整淨利為14美仙，分析員預期為24美仙。

集團指出，上季收入為19.9億美元。

集團披露，削減因氰化物污染問題暫時關閉的阿根廷Veladero金礦的全年產量預測區間，由77萬至83萬盎斯，降為63萬至73萬盎斯。同時，該公司提高該金礦的每盎斯成本預測，由840至940美元，升為890至990美元。巴力克預期，金礦可望在6月重開。