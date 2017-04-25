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今日 05:34 國際財經

金融股支撐 道指升逾200點

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法國總統大選首輪投票結果未有意外，令到該國離開歐盟的憂慮紓緩，美國股市周一顯著上升。

道瓊斯工業平均指數收市升216點或1.05%，報20764。標準普爾500指數漲25點或1.08%，收市報2374。納斯特綜合指數一度升至紀錄新高的5989.92，收市進賬73點或1.24%，報5984。

道指表現最佳成分股是摩根大通與高盛，分別升3.5%與2.9%。標普11個主要分項中，9個上升；金融類最佳，升2.2%，是3月1日以來最大單日升幅；工業與科技類升1.3%；地產類最差，跌0.9%。

前一天，法國舉行總統大選投票，沒有人取得逾五成選票，因而取得最高票的兩人將進入次輪對決，他們分別是中間派候選人馬克龍與極右候選人馬琳勒龐。民調顯示，親歐與親商界的馬克龍可望在次輪擊敗馬琳勒龐，成為最年輕的法國總統。

消息紓緩法國可能離開歐盟的憂慮，包括黃金、日圓與美國國庫券等避險產品價格回落，芝加哥VIX恐慌指數下跌25%至低於11，是2011年8月9日以來最大單日跌幅。

Voya Financial高級市場策略師Karyn Cavanaugh表示，投資者此前只是過分憂慮，把可能發生的事說成真有可能。

投資者現時最關注的，是美國總統特朗普周三公布的稅務改革計劃。LCG高級分析員Ipek Ozkardeskaya指出，這可是市場轉捩點，因為關乎特朗普可否兌現競選承諾。

IG分析員Joshua Mahony相信，雖然有擔心稅改會像醫改般面對重重阻力，但只要特朗普公布具體時間表，已足以刺激股市上揚，即使法國大選的利好刺激消退。

個別股份方面，業績勝預期的孩之寶，股價升5.9%，而業績欠佳的哈利伯頓則倒退0.7%。

有傳聞Albertsons研究收購高檔超市，Whole Foods Market股價升2.1%。

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