國際財經

法國總統大選首輪投票結束，結果未有令人感到意外，避險資金抽離金市，外圍金價周一偏軟。

紐約6月期金跌11.6美元或0.9%，收市報每盎斯1277.50美元。該類期金最低見1266美元。5月期銀變動不大，收市報每盎斯17.86美元。

前一天，法國舉行總統大選首輪投票，中間派候選人馬克龍與極右派候選人馬琳勒龐進入次輪，而民調顯示馬克龍將於次輪輕易擊敗馬琳勒龐，成為最年輕的法國總統。這令到法國可能脫離歐盟的憂慮迅速降溫，資金抽離避險產品。