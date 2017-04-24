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今日 01:42 國際財經

西班牙電訊據報擬今年分拆O2

外電引述消息人士稱，西班牙電訊(Telefonica)考慮分拆英國電訊服務商O2，最快今年底前完成，以減輕手頭債務。

消息人士指出，西班牙電訊恢復分拆前準備安排，但會否在第四季內出售少數股權，須視乎市場而定。

西班牙電訊發言人拒評上述消息。集團希望在今年內削減490億歐羅債務，改善現金流。今年初，該公司出售基建分支Telxius的四成權益，套現12.8億歐羅。

該公司曾公布，擬以102.5億歐羅出售O2予長和集團旗下的3集團，但歐盟監管機構阻止交易進行。

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