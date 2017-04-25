即巿股評 港股直擊 中國財經 國際財經

法國總統大選首輪投票結束，獨立候選人馬克龍與極右國民陣線馬琳勒龐得票最多，齊晉身下月7日舉行的第二輪投票，作終極對決，兩大傳統黨派的候選人全部落敗，其中被淘汰的中間偏右候選人菲永和社會黨的阿蒙，連同總理卡澤納夫(Bernard Cazeneuve)皆表態在次輪投票祝福馬克龍，令極右勢力領導法國的風險大幅降溫。

最新民意調查顯示，馬克龍有機會以大比數擊敗馬琳勒龐贏得總統寶座，歐羅兌美元飆升至1.09水平，創5個月高位。以歐羅兌美元的走勢來看，現水平正處於去年11月至今形成的上升通道頂部，且看稍後能否進一步突破。

隨着政治形勢趨向明朗，市場預期法國走向脫歐的可能性不大，避險情緒有所紓緩，日圓、黃金與美國10年期債價回落，亞太股市如日經225指數、南韓首爾KOSPI和澳洲悉尼普通股指數齊齊走高。

惟港股昨天早段受內地股市低開低走拖累，恒指甫開市升164點後，一度跌穿50天線(約24027點)，並失守兩萬四關口，低見23958點。然而，A股中午收市後，恒指跟隨外圍股市做好而扭跌為升，形成V彈走勢，最終收報24139點，倒升97點(0.41%)；國企指數收報10107點，升57點(0.57%)。

值得留意的是，整體股份下跌比例連續3個交易日增加，由上周四的43%升至61%。

從本報EJFQ系統無基準輪動圖可見，國指無論在日線及周線輪動圖都往左下方移動，意味短線及中線勢頭皆明顯較差，而且跑輸恒指。

另一方面，彭博編製的中國貨幣狀況指數於去年11月底起掉頭向下，迄今仍未能擺脫跌勢，幾可確定自2015年下半年開展的上升走勢已告結束【右圖】。該指數透過滙率、實際利率和信貸規模等宏觀數據，反映中國貨幣市場狀態。指數走高，意味貨幣市場資金面保持寬鬆；反之指數走低則代表流動性收緊。

內地監管機構近期相繼放風加強金融監管，引致流動性漸趨緊縮，例如中國證監會明言整頓半新股的炒作及操縱市場行為，中國銀監會則有意約束影子銀行的高收益理財產品，以及金融機構互相放貸等活動。

人民銀行旗下《金融時報》更發文警告，隨着過去兩年股市異常波動、資產泡沫浮現、資金「脫實向虛」趨勢等問題出現，金融領域去槓桿已引起相關部門高度重視，預期以金融去槓桿帶動實體經濟去槓桿的相關舉措將陸續出台，消息拖累上證指數昨天收市急挫1.37%，報3129點，創逾3個月新低，滬深股市延續弱勢將不利國指及整體港股短期表現。

總括而言，港股目前中短線市寬跌至接近支持區頂部位置，按照過往經驗，未來反彈的機會正逐漸增加，惟內地的去槓桿政策恐會拖大市後腿，令港股反彈乏力。

信報投資研究部

立即試用EJFQ 盡覽獨家內容