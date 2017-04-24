國際財經

法國中間派總統候選人馬克龍贏得周末第一輪投票，離總統寶座更進一步，投資者憂慮情緒略為降低，亞太區股市向上。

日本股市收升，日經平均指數收報18875點，升255點或1.37%，早段曾漲至4月5日以來高位18910點。出口類股上漲，因法國總統大選首輪投票結果出爐後，避險貨幣日圓兌美元急跌。北韓緊張局勢持續，與國防工業相關股份向上。

南韓股市靠穩，韓國首爾綜合指數收報2173點，升8點或0.4%。

澳洲股市向上，澳洲普通股指數收報5900點，升15點或0.26%。