國際財經

《華爾街日報》引述消息人士稱，阿布札比和馬來西亞兩國的國家投資基金就數十億美元款項達成協議，避免展開令人尷尬的仲裁程序。這筆資金據稱已被兩隻基金的前高管及顧問串通挪用。

消息稱，雙方簽署的協議可能會緩解馬來西亞國有投資基金國有基金「一馬發展」(1MDB)和阿布札比的International Petroleum Investment (IPIC)之間的緊張關係。1MDB同意向IPIC支付12億美元，且雙方同意繼續就支付進一步35億美元爭議款項舉行磋商。IPIC最早可能於今日在倫敦證交所正式宣布達成上述協議。

根據協議，1MDB將償付IPIC發放給它的緊急貸款，以及1MDB無法償還債券時IPIC所支付的利息。據悉，馬來西亞將於7月底前，向IPIC支付大約6億美元，並在12月底前支付另外6億美元。

美國司法部曾稱，有35億美元被從1MDB轉移到IPIC前董事長Khadem Al Qubaisi所控制的一家在英屬維爾京群島註冊的空殼公司。該協議未能解決這筆款項的問題。這家空殼公司的名字與IPIC一家子公司的名字相似。阿布札比稱，IPIC或其子公司從來未收到這筆錢。馬來西亞方面則宣稱，這家空殼公司實際上是IPIC的一部分。