國際財經

隔晚美國三大指數上周五晚偏軟，道指收市跌30點或0.15%，報20574點。不過法國總統大選首輪投票完成，獨立候選人馬克龍與極右國民陣線瑪麗娜勒龐得票最多，可以進入下月七日舉行的第二輪投票，市場估計瑪麗娜勒龐最終勝出的機會減低，亞太股市今早全線向上。

日經225指數最新報18857點，升236點或1.27%。

南韓首爾KOSPI最新報2172點，升7點或0.33%。

澳洲悉尼普通股指數最新報5920點，升34點或0.59%。紐西蘭威靈頓NZX50最新報7216點，升19點或0.27%。