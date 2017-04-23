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今日 21:24 國際財經

美股本周聚焦 近200間標普成分股公布業績

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美國股市上周造好，展望本周，投資專家認為，除了法國總統選舉消息與美國總統特朗普公布減稅計劃外，藍籌業績期進入高潮，勢必成為主導美股的主要因素。

市場人士指出，本周將是藍籌業績期的高峰，因為逾190間標準普爾500指數成分股將公布業績，而且它們合計的總市值相當於指標市值的40%或7.7萬億美元，包括的重量級企業例如谷母公司Alphabet、亞馬遜、微軟與埃克森美孚等。
Richard Bernstein Advisors基金策略師Joe Zidle指出，雖然市場可能關注法國總統選情與特朗普減稅計劃等消息，但藍籌業績是推動市場上升的最關鍵因素。他解釋，這是因為自去年11月特朗普當選以來，市場一直看好他推動的減稅、醫改與基建開支，可以提升藍籌業績，因而搶先入市追捧藍籌股，引發股市上揚10%，令到股市估值升至2004年以來最高，因此很多投資者期望藍籌首季業績消息，可以引證盈利有可觀增長的預期，才可以推動股市再升。

回顧上周，標普500指數升0.9%，主要是受惠於摩根士丹利與其他銀行公布的業績消息利好。

湯遜路透最新數據顯示，分析員預期標普500指數成分股今年首季盈利升幅為11.2%，前一周為10.2%，反映市場樂觀情緒升溫。

S&P Dow Jones Indices高級指數分析師Howard Silverblatt認為，本周藍籌業績消息是確保市場看法正確的關鍵。他解釋，上周公布業績的標普500指數成分股只有76間，再前一周則為134間，而本周則有190間，較去年同期多15%，重要性可想而知。他表示，周四是業績公布期最繁忙的一天，有70間公司，包括Alphabet、亞馬遜、微軟與星巴克，所以周五可能是大市最強烈表現的一天，何況當天也是4月最後一個交易日。

 

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