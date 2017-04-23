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今日 10:23 國際財經

IMF春季會議聲明並無要求抗拒保護主義

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國際貨幣基金組織(IMF)於美國首都華盛頓舉行的春季會議閉幕，會後聲明強調組織成員會避免貨幣競爭性貶值，不過今次並未如去年10月會議後聲明一樣，以強硬措辭要求所有國家抗拒所有形式的保護主義。

IMF今次會議的主要議題為回應反全球化情緒，總裁拉加德促請各國避免內向型政策。另外，今次聲明亦沒有提到氣候變化的威脅。

美國總統特朗普強調美國優先，美國保護主義升溫，美國財長努欽上月在二十國集團會議期間指出，有關反對保護主義的承諾不再恰當，而會後公報亦無再重申反對保護主義。

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