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今日 08:40 國際財經

德拉吉:經濟風險偏下行 貨幣政策仍需寬鬆

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歐洲央行(ECB)行長德拉吉昨日在國際貨幣與金融委員會發布聲明表示，全球經濟和貿易增長似乎正在復甦，但歐羅區的經濟風險仍然偏下行，所以相當大程度的貨幣寬鬆仍然是必要的。

至於德拉吉的講話，大致與歐央行3月的政策聲明類似。他表示，儘管通縮的風險在很大程度上已經消失，但通脹基本沒有顯示出令人信服的上升態勢。

他又稱，有跡象表明歐羅區內各國、各行業的複甦範圍正在擴大，全球經濟逐漸復甦，全球貿易也在增長。

德拉吉指出，歐羅區3月通脹率為1.5%，未來幾個月內可能會出現波動。

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