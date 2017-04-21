訂閱 / 續訂
|
註冊
登入
熱門：

今日 05:08 國際財經

聯航:CEO不會自動成為主席

聯合航空公布，剔除與行政總裁(CEO)穆尼奧斯(Oscar Munoz)的合約條款，不會在明年讓他自動成為集團主席。

該公司表示，是否給予穆尼奧斯主席職位，將由董事會決定。他原先預期在明年股東周年大會上兼任集團主席。

去年，聯航已推遲穆尼奧斯出任主席職位，因為與兩個維權活躍投資者達成協議。其後，該公司委任Robert Milton為主席。

兩周前，聯航一班客機發生有乘客被暴力拖下機的事件，引發市場嘩然。穆尼奧斯事後的言論也引起公眾不滿。

回上

信報簡介 | 服務條款 | 私隱條款 | 免責聲明 | 廣告查詢 | 信報會議中心租賃 | 加入信報 | 聯絡信報

股票及指數資料由財經智珠網有限公司提供。期貨指數資料由天滙財經有限公司提供。外滙及黃金報價由路透社提供。

本網站的內容概不構成任何投資意見，本網站內容亦並非就任何個別投資者的特定投資目標、財務狀況及個別需要而編製。投資者不應只按本網站內容進行投資。在作出任何投資決定前，投資者應考慮產品的特點、其本身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素，並適當地尋求獨立的財務及專業意見。本網站及其資訊供應商竭力提供準確而可靠的資料，但並不保證資料絕對無誤，資料如有錯漏而令閣下蒙受損失，本公司概不負責。