國際財經

聯合航空公布，剔除與行政總裁(CEO)穆尼奧斯(Oscar Munoz)的合約條款，不會在明年讓他自動成為集團主席。

該公司表示，是否給予穆尼奧斯主席職位，將由董事會決定。他原先預期在明年股東周年大會上兼任集團主席。

去年，聯航已推遲穆尼奧斯出任主席職位，因為與兩個維權活躍投資者達成協議。其後，該公司委任Robert Milton為主席。

兩周前，聯航一班客機發生有乘客被暴力拖下機的事件，引發市場嘩然。穆尼奧斯事後的言論也引起公眾不滿。