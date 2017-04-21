國際財經

歐羅集團主席迪塞爾布洛姆(Jeroen Dijsselbloem)表示，歐洲債權人與國際貨幣基金組織(IMF)之間、就希臘削債問題商討可能很艱巨，因為歐羅區的政治阻力很大。

本身是荷蘭財長的他接受外電訪問時指出，希臘債務的解決安排已接近尾聲，因為雙方已有主體改革的最後文本。但他相信，與IMF的談判艱巨，因為存在政治難關。

IMF總裁拉加德認為，為了債務問題審計員重返希臘，她與希臘財長Euclid Tsakalotos周五進行有建設性的對話。迪塞爾布洛姆與Tsakalotos周五也有對話。