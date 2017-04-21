國際財經

美國財政部長努欽表示，前總統奧巴馬主政後，稅務法例變得昂貴與繁重，以致有必要重新評估2016與2017年的稅務法例。

總統特朗普預期周五較後時間簽署兩項新行政命令，一項備忘錄是指示努欽評估稅務法例，尤其是衡量有沒有給予納稅人不必要的財務負擔；另一項是評估決定對系統有重要性的銀行與金融機構過程與指定清盤流程。

努欽在白宮解釋需作稅例評估的原因。他指出，雖然特朗普政府已計劃稅務改革，但評估奧巴馬時代的稅例也有其必要性，因為部分稅例的修補是與改革無關。