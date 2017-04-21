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今日 00:42 國際財經

福士為尾氣醜聞 付218億罰款

美國聯邦法院法官Sean Fox裁定，德國福士(Volkwagan、又名大眾)要為柴油引擎汽車尾氣測試造假醜聞，支付28億美元(218.4億港元)的刑事罰款。

這是法官按照福士與美國司法部今年初達成的認罪協議而作出的決定。Fox除了作出罰款決定外，還確認Larry Thompson出任福士獨立監督員。根據認罪協議，獨立監督員在未來三年將確保福士作出合宜的內部改革。

福士已同意支付上述罰款，令到該公司結束醜聞美國部分的訴訟開支升至逾250億美元。

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