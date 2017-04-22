今日 00:39
國際財經
英國富時100指數收報7114，跌0.06%或4點。
德國DAX指數收報12048，升0.18%或21點。
法國CAC 40指數收報5059，跌0.37%或18點。
永升：有線削200人 三年扭虧
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超級英雄的傲慢與偏見
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騰訊網遊贏條街 唔信網易無翻身
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公共年金作退休支柱
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流着諾基亞的血
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Markets to focus on geopolitical risks, US earnings
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易綱:人行願在擴大SDR使用方面發揮作用
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周小川:中國今年GDP能實現增長6.5%目標
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梁振英:香港在一國制下有雙重優勢
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曾鈺成:不處理政改不等於天下太平
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中銀監:嚴禁銀行資金違規流入房地產領域
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IMF:未來有望上調今年中國經濟增長預測
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魏德曼:各國財長同意開放市場 非設更多貿易壁壘
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盧偉聰:沒向特首提過特赦七警
時事脈搏 ｜ 今日 12:15
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