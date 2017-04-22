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中國銀監會主席郭樹清履新伊始，內地隨即掀起監管風暴，這位被外界視為改革派的新任掌舵人，近日大刀闊斧推出多份政策文件，加強監督銀行業。此輪整頓有意約束「影子銀行」的高收益理財產品，以及金融機構互相放貸的行為，從而防範金融危機爆發。

與此同時，中國證監會亦有意打擊半新股的炒作及操縱市場行為。在兩大監管機構雙重夾擊下，滬深股市曾出現4連跌。港股於復活節假後也跟隨A股下挫，恒指周二曾失守50天線，是三個多月來首次；周五收報24042點，跌14點(0.062%)。

從技術走勢角度看，恒指目前正處於中期上升浪後的回調格局。

大市雖然從上月高位24656點開始反覆下滑900多點，但相比由去年12月28日21488點低位展開的升浪，最多累漲3168點，其實回吐幅度不足之前升幅的三成，沽壓不算很大。

從本報EJFQ系統周線無基準輪動圖可見，恒指的相對動力無疑有所減弱，但繼續朝右下方進發，反映相對表現仍有所增長，故大市近月下跌暫可視為升勢中的調整。

相反，國企指數則不論在日線或周線輪動圖都是往左下方走，意味短線及中線勢頭都明顯較差，並跑輸恒指。

另外，國指在周二及周三兩連陰，已導致指數跌破上月低位，惟恒指完成回補3月份的上升裂口「任務」後，仍能以一底高於一底的形態重返50天線。由此可見，恒指在形態的走勢上較國指優勝。

板塊方面，金融行業的弱勢正好為國指表現跑輸恒指提供有力佐證。大市下跌的風眼明顯在內地金融業身上，由於工行(01398)、建行(00939)及中行(03988)佔國指比重近三成，三大行近期受累中央收緊監管而走弱，無疑是國指下跌的元兇。

反觀恒指有股王騰訊(00700)單天保至尊，屢創新高為科技板塊及大市扳回不少分數。惟恒指未來會否跟隨國指轉弱，除了要看科技行業的股份能否維持強勢外，還要觀察地產建築及服務板塊在周線輪動圖向好的走勢能否持續。

短線而言，除了科技板塊外，大部分行業於日線輪動圖若非處於弱勢，就是反彈乏力，如原材料及公用等股份，故大市暫時未許樂觀。不過，目前短線市寬(3天線高於18天線比率)已跌至接近支持區頂部(30%)位置，以數據來看，大市反彈的機會逐漸增加。

然而，投資者亦應注視周日法國總統大選首輪投票等政治事件會否傾向負面發展，從而觸發恒指出現急跌的情況。

信報投資研究部

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