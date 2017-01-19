國際財經

周四(1月19日)凌晨3時美國聯儲局發布的經濟狀況褐皮書顯示，自2016年11月至12月底，美國大部分地區的經濟繼續溫和擴張，美國企業界和行業都對2017年感到樂觀，就業市場在2017年將進一步趨緊，薪資和物價壓力在一定程度上增強。

同時，美國聯儲局主席耶倫(Janet Yellen)凌晨4時在三藩市的講話表示，12月份加息表明其對美國經濟繼續改善充滿信心，目前接近充分就業狀態，通脹率正朝著2%的通脹目標回升，預計到2019年底前，聯儲局利率將接近3%的更長周期中性利率，在加息問題上等待太久可能會迫使聯儲局更加激進地加息。

此外，美國周三(1月18日)公布的12月消費物價指數(CPI)按月增長2.1%，創下兩年半以來最大增幅，12月工業生產按月增長0.8%，好於市場預期和前值。受靚麗的經濟數據和耶倫鷹派言論的支持，美滙指數在周四亞洲時段一度反彈至101.41。

倫敦金最終難破7日連漲的魔咒，周三大幅回落逾1.0%至日內低位1201.9美元，在周四亞洲開盤後快速跌破1200美元，觸及近3個交易日時段低位1197.5美元。

雖然美國候任總統特朗普周二曾表示美元「過度強勢」，但近期美國公布的經濟數據表現強勁，加上聯儲局官員頻頻發布鷹派言論，仍支持2017年加息3次的預期。若今晚美國公布的12月新屋開工和上周初領失業救濟金人數好於市場預期，或支持美滙指數反彈，短期內若倫敦金跌破1200美元，後市或進一步回探至1月13日低位1187.6美元。

不過，若今晚歐洲央行行長德拉吉(Mario Draghi)的講話偏向鷹派或美國數據表現疲軟，則需小心美滙指數延續回調走勢，倫敦金企穩1200美元關口後或再次挑戰18周指數移動平均線1211美元甚至1月17日高位1218.8美元。

策略方面，我們根據1月18日的策略已在1200美元買入倫敦金(上望1215美元，跌穿1195美元止損)，目前先將止損上移至1201美元。

分析由《移動財經》(m-FINANCE)提供

https://www.facebook.com/mfinance.ltd