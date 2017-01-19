國際財經

市場等待歐央行議息結果，以及行長德拉吉緊隨的發布會，以了解未來政策的最新部署有否變化，同時亦關注特朗普明日的就職演說，歐洲股市中段反覆向下。

截至本港時間傍晚6時15分，英國富時100指數報7201點，跌45點或0.63%；德國DAX指數報11584點，跌14點或0.13%；法國CAC 40指數報4837點，跌15點或0.33%；意大利富時MIB指數報19245點，跌112點或0.58%。道指期貨暫報19702點，跌33點。

市場觀望歐洲央行(ECB)稍後的政策決議結果，因昨晚美國聯儲局主席耶倫的講話被視為令歐央行寬鬆政策立場面臨的壓力加劇，目前有部分歐央行成員呼籲提前結束購債計劃，而去年12月會議記錄顯示，部分成員反對在3月後繼續購債的提議。

耶倫昨日出席活動時發表講話稱，等太久才開始向中性利率靠攏，可能會在未來出現不願意看到的意外風險，隨着美國經濟接近充分就業、通脹向美聯儲2%的目標回升，認為聯儲逐步加息是合理的。

另外，在美國候任總統特朗普周五就職前，市場交易節奏放緩，投資者期待了解美國新政府經濟政策的更多細節。市場分析指出，與過去數周導致一些人緊張的混亂訊息相比，新總統的講話或勾畫出較為樂觀的景象，而特朗普政策的能見度提高或給市場帶來好處，就像英國首相文翠珊周二的講話，雖然市場並不是全面歡迎其所講的內容，但明顯降低了不確定性並刺激風險偏好。

不過，市場憂慮全球經濟前景仍不穩，儘管最近展現一些抗壓力，但不少分析師認為，若貿易保護主義政策增加，將損及經濟增長。今年歐羅區一些主要國家將舉行大選，分析師指，歐羅區政治層面的變化是可能影響全球經濟復甦的第二個不利因素。英國去年公投脫歐及特朗普贏得美國大選，凸顯了全球民族主義情緒升溫，這種跡象加劇了不確定性。

油市方面，油價脫離上日觸及的一周低位，投資者轉而關注政府即將公布的美國庫存數據。油價上揚，紐約原油期貨現時每桶報51.32美元，升0.24美元或0.47%；倫敦布蘭特期油報54.19美元，升0.27美元或0.5%。