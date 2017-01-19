國際財經

周三（1月18日）歐羅區公布的12月消費物價指數（CPI）按年增長1.1%，符合預期和前值，美國方面公布的12月CPI則按年增長2.1%，升幅創2014年6月以來最大，且遠高於前值1.7%，而12月美國工業產出按月增長0.8%，錄得兩年來最佳表現，歐羅區和美國通脹數據的明顯差異令歐羅/美元承壓。

美國聯儲局於周四（1月19日）凌晨3點公布的經濟狀況褐皮書顯示，自2016年11月後期至12月底，美國大部分地區的經濟繼續溫和擴張，許多地區聯儲發現就業市場在2017年進一步趨於收緊，薪資壓力已經升溫，物價壓力自上一份褐皮書報告以來在一定程度上增強。

隨後，美國聯儲局主席耶倫(Janet Yellen)在三藩市發表講話時表示，經濟接近充分就業狀態，通脹率正朝著2%的通脹目標回升，在加息問題上等待太久可能會迫使聯儲局更加激進地加息，進而造成經濟衰退。受耶倫鷹派言論的影響，美滙指數一度反彈逾1.0%至101.34，拖累歐羅/美元回吐周二大部分漲幅後回落至日內低位1.0628。

由於歐洲央行在12月8日的貨幣政策決議中延長買債（QE）計劃至2017年12月，大部分央行委員對物價壓力表示擔憂，因此歐羅/美元在此後的兩周內快速下跌近500點，曾於今年1月3日創下近14年新低1.0340。

儘管新年以來美滙指數回落支持歐羅進行技術反彈，但歐羅/美元目前仍面臨1.0700（從高位1.1298至低位1.0340的下跌浪的38.2%斐波納契回吐水平）強阻力。若今晚歐洲央行行長德拉吉的講話缺乏新意或偏向鴿派，歐羅/美元跌穿1月3日低位延伸而上的支持線1.0600水平後將有望進一步下探1.0500甚至1月11日低位1.0453。

策略方面，待歐羅/美元跌破1.0600後追沽歐羅，下望1.0470，升穿1.0650止損。

分析由《移動財經》(m-FINANCE)提供

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