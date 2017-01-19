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今日 17:42 國際財經

歐羅區11月投資下滑 經常賬盈餘上升

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歐洲央行(ECB)公布，歐羅區去年11月投資大幅下滑，而經常賬盈餘則上升。

歐羅區11月經季節及工作日調整的經常賬盈餘，由10月的283億歐羅擴大至361億歐羅，自6月以來經常賬盈餘就維持在同一水平附近。

11月未經調整的直接/證券投資流出63億歐羅，10月修正後為流入680億歐羅，11月直接投資減少逾一半，證券投資流出規模激增。

截至11月的12個月，經常賬盈餘與歐羅區內生產總值(GDP)之比擴大至3.4%，高於2015年同期的3.1%。

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