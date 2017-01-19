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今日 14:35 國際財經

日產尚未考慮修改墨西哥生產體系

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對於美國候任總統特朗普考慮對從墨西哥銷往美國的汽車徵收高額稅金，日產汽車(Nissan)聯合行政總裁西川廣人透露，截至目前尚未考慮修改生產體系。

共同社報道，西川出席世界經濟論壇後接受訪問時稱，正在美國、加拿大與墨西哥締結的北美自由貿易協定(NAFTA)下實施最優化。如果規則改變，就將考慮修改，但現在還未有這個考慮。他又稱，日產每年從墨西哥向美國出口約30萬輛汽車，在日資車企中數量最多。

此外，談及英國將完全脫離歐洲單一市場，西川稱，得到該國政府強有力的支持，認為對日產英國業務沒有影響。

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