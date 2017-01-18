國際財經

市場正在評估銀行財報及美國的通脹數據，並等待美國聯儲局主席耶倫稍後的講話，美股早段個別發展。

截至本港時間晚上約10時55分，道指報19783點，跌42點或0.22%；標普500指數報2267點，跌不足1點或0.01%；納指報5546點，升8點或0.15%。

經濟數據方面，美國去年12月消費者價格指數(CPI)按月增長0.3%，按年增長2.1%，兩者皆符合預期。扣除食品與能源價格不計，美國去年12月核心CPI按月增長0.2%，按年增長2.2%，同樣符合預期。此外，美國去年12月工業生產增長0.8%，創兩年新高；而去年11月工業生產從上次公布的-0.4%下修為-0.7%。

個股方面，美國投資銀行高盛第四季純利按年增加近3倍，至21.53億美元；期內，收入按年增長12.33%，至81.7億美元，高過市場預期，高盛股價初段升0.3%。另一大行花旗第四季盈利按年增長7.14%，至35.73億美元，或每股盈利1.14美元，高過市場預期，花旗股價初段升0.6%。

另外，投資者密切留意聯儲局(FED)主席耶倫稍後關於貨幣政策目標的講話。在此之前，明尼阿波利斯聯儲行長尼卡什卡利亦將發表演講。

油價下跌，紐約原油期貨現時每桶報51.47美元，跌1.01美元或1.92%；倫敦布蘭特期油報54.52美元，跌0.95美元或1.71%。

歐洲股市個別發展，英國富時100指數報7236點，升16點或0.23%；德國DAX指數報11568點，升28點或0.25%；法國CAC 40指數報4840點，跌19點或0.4%。

西班牙IBEX 35指數報9376點，跌18點或0.2%；意大利富時MIB指數報19297點，升1點或0.01%。