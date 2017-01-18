國際財經

據《華爾街日報》周二(1月17日)報道，美國候任總統特朗普稱美元「過於強勢」，這是首位強調美元過於強勢的美國候任總統。加上英國首相文翠珊(Theresa May)有關脫歐的言論未如預期強硬，英鎊/美元飆升近400點拖累美滙指數走低，支持倫敦金突破18周指數移動平均線1210美元後創下近8周新高1218.8美元，錄得連續7個交易日上漲。

紐約聯儲主席達德利(Dudley)周二表示，預計經濟將繼續擴張，聯儲局近期逐步退出寬鬆所面臨的風險不大。美國聯儲局理事布雷納德(Brainard)表示，若財政政策變革迅速地消除勞動力市場閒置問題，聯儲局可能會更加迅猛地加息。此外，三藩市聯儲行長威廉姆斯(Williams)表示，聯儲局進一步循序漸進地加息可能是適宜的。

由於受聯儲局官員鷹派言論支持，周三(1月18日)亞洲開盤後美滙指數收窄跌幅至100.60，倫敦金小幅回落6美元至1210美元附近整固，目前暫時企穩在18周指數移動平均線之上。

不過，倫敦金經過連續7日上漲後面臨1220美元至1230美元密集阻力區，自2014年以來，金價未出現超過7日連漲的天數，若今晚美國公布的12月消費物價指數(CPI)好於市場預期，倫敦金或難破7連漲的魔咒，短期內若跌破1210美元，後市將有望回探至1200美元。

策略方面，待倫敦金回落至1200美元買入，上望1215美元，跌穿1195美元止損。

分析由《移動財經》(m-FINANCE)提供

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