國際財經

受多項不明朗因素困擾，投資者入市意欲大減，焦點轉至美國聯儲局(FED)主席耶倫稍後講話，會否獲得未來政策走向的進一步啟示；而英國首相文翠珊昨明確脫歐藍圖，鎊滙大漲後今日回吐，但支持英股靠穩，歐洲股市中段個別發展。

截至本港時間傍晚6時22分，英國富時100指數報7220點，持平；德國DAX指數報11550點，升10點或0.09%；法國CAC 40指數報4835點，跌24點或0.5%；意大利富時MIB指數報19233點，跌62點或0.3%。道指期貨暫報19755點，升12點。

文翠珊承諾國會將擁有脫歐協議的表決權，一如市場預期，並重申英國脫歐時將退出歐盟單一市場，不會為了保有部分利益而尋求妥協方案。受消息刺激，英鎊兌美元上日升約3%，錄得最少1998年以來的最大單日百分比漲幅，今日顯著回吐，跌0.6%至1.2324。

此前金融企業一直敦促英國政府明確脫歐後與歐盟的關係，之後再決定如何調整業務，但多數大型企業目前都計劃將部分業務遷址，以確保與歐洲的生意往來。市場料英國金融服務業將加快把部分業務遷往海外的計劃，滙豐控股(00005)行政總裁歐智華指出，英國脫離歐盟後，相當於提供集團投行業務兩成收入的交易業務團隊，可能要離開倫敦，轉至巴黎營運相關業務。

值得留意的是，耶倫今日稍後將在三藩市對Commonwealth Club發表講話，料提供有關政策走向的線索。三藩市聯儲行長威廉姆斯稍早稱，即使沒有財政刺激，2017年也可能有理由加息3次，如果經濟增長和通脹加速，可能有必要加快加息步伐；另外，聯儲局理事布雷納德亦警告稱，如果特朗普政府實施的赤字支出財政政策迅速刺激經濟，聯儲局可能以更加積極的步伐加息。

除關注聯儲官員的講話外，投資者同時等待今日稍後發布的美國消費者物價指數(CPI)，市場預期美國12月CPI可能上升0.3%，11月升幅為0.2%。同時，今晚還有12月工業生產及全美住宅建築商協會(NAHB)公布1月房屋市場指數等數據。

雖然美元走軟對油價帶來支撐，但美國生產商將提高產出的預期限制了油價表現。油價下滑，紐約原油期貨現時每桶報51.68美元，跌0.8美元或1.52%；倫敦布蘭特期油報54.64美元，跌0.83美元或1.5%。