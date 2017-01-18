國際財經

周二（1月17日）有媒體報道稱美國候任總統特朗普表示美元已然「過於強勢」，其言論拖累美滙指數大幅下跌逾1.2%至日內低位100.27，錄得近半年來最大單日跌幅，美元/加元下跌近1.0%後觸及六周新低1.3018。

英國首相文翠珊（Theresa May）周二在公布脫歐方案時表示，議會將會對最終的脫歐方案進行表決，然後才會實施，英國將尋求避免「破壞性的斷崖式脫歐」。由於其言論未如預期般強硬，英鎊大幅反彈並帶動非美元貨幣回升。而美國方面公布的1月紐約聯儲製造業指數降至6.5，遠低於市場預期8.5以及前值9.0，疲軟數據亦令美元承壓。

另外，美國能源信息署（EIA）周二表示，若減產協議得到執行，預計原油市場將於上半年末恢復均衡，推動紐約2月原油期貨價格飆升至半個月高位54.32美元，油價上漲為加元提供了支撐。

由於美元/加元在日線圖上形成雙頂後連續三周快速回落，並跌穿上升支持線1.3180水平，目前形成了小型下降通道，表明滙價回調壓力依然明顯。若今晚美國12月消費物價指數（CPI）差於市場預期或加拿大央行利率決議按兵不動，1.3000整數關口將岌岌可危，跌破後將有望進一步下探1.2900（從低位1.2460至高位1.3597的上升浪的61.8 %斐波納契回吐水平）甚至2016年9月7日低位1.2822。

策略方面，我們根據1月13日的策略已在1.3100追沽美元/加元，並於1.3180止損，損失80點。若美元/加元跌破1.2990，我們將追沽美元/加元，下望1.2830，升穿1.3140止損。

分析由《移動財經》(m-FINANCE)提供

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