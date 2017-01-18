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今日 16:40 國際財經

歐股早段個別走 消化英脫歐藍圖

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英國首相文翠珊公布脫歐計劃藍圖，一如外界預期，將放棄歐盟單一市場和關稅同盟，全面脫離歐盟，以求重新獲得邊境、法律控制權和發言權。該番言論令脫歐前景變得較為清晰，加上她承諾把與歐盟達成的脫歐協議提交國會表決，並表示脫歐後會採用部分歐洲法律及參與當地項目，試圖減少「硬脫歐」衝擊。歐洲股市早段個別發展。

截至本港時間下午4時37分，英國富時100指數報7235點，升14點或0.2%；德國DAX指數報11553點，升13點或0.12%；法國CAC 40指數報4847點，跌12點或0.26%；意大利富時MIB指數報19243點，跌53點或0.28%。

道指期貨暫報19770點，升27點。

美國候任總統特朗普指美元滙價太強損害美國經濟的言論，使美元滙價走軟，但美國政府預期頁岩油產量上升，遏抑油價上升力度。油價靠穩，紐約原油期貨現時每桶報52.75美元，升0.27美元或0.51%；倫敦布蘭特期油報55.83美元，升0.36美元或0.65%。

歐羅區今日稍後將公布12月消費者物價指數(CPI)終值，市場預期按年增長1.1%，與前值持平。此外，美國亦將公布12月CPI數據，預期按月增0.3%，前值為0.2%。

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