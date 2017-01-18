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今日 15:46 國際財經

施雅晴:倘英硬脫歐 蘇格蘭有自決權

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蘇格蘭首席大臣施雅晴(Nicola Sturgeon)表示，如果英國政府拒絕任何脫歐妥協方案，蘇格蘭應該擁有自決權。

英國首相文翠珊早前表示，英國將不僅退出歐盟，還將退出歐洲單一市場和歐盟海關聯盟。對此，施雅晴指出，既然所有妥協方案都被回絕，那麼蘇格蘭應該有機會決定自己的未來。她強調，蘇格蘭不能違反意願退出單一市場，將研究所有下一步可能採取的行動方案。

蘇格蘭在去年6月23日舉行的全民公投中投票贊成英國留在歐盟，並自那時起一直主張與歐盟保持最緊密的經濟聯繫。

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