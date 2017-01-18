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今日 14:57 國際財經

亞股個別走 日股收升0.43%

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投資者等待美國聯儲局主席耶倫稍候發表的講話，以尋找有關利率和經濟前景的線索，亞太區股市個別發展。

日本股市自5周低位回升，因日圓兌美元貶值，幫助恢復投資者信心。日經平均指數收報18894點，升80點或0.43%，自今早中段觸及的12月8日以來低位18650回升。

南韓股市偏軟，韓國首爾綜合指數收報2070點，跌1點或0.06%。

澳洲股市下跌，受美國部分金融及交通類股下滑拖累，澳洲普通股指數收報5733點，跌21點或0.36%。

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