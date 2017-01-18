美國候任總統特朗普的發言人斯派塞(Sean Spicer)表示，德國農業和化工巨頭拜耳(Bayer)已經承諾，一旦和美國最大種子供應商孟山都(Monsanto)的合併交易通過監管審批，拜耳將在美國投資80億美元(約624億港元)，並在孟山都增加3000個就業職位。
據悉，拜耳行政總裁Werner Baumann和孟山都行政總裁Hugh Grant在與特朗普及其助理會談後，作出上述承諾。
此外，拜耳又承諾將把孟山都的總部留在聖路易士(St. Louis)。
今日 09:51 國際財經
美國候任總統特朗普的發言人斯派塞(Sean Spicer)表示，德國農業和化工巨頭拜耳(Bayer)已經承諾，一旦和美國最大種子供應商孟山都(Monsanto)的合併交易通過監管審批，拜耳將在美國投資80億美元(約624億港元)，並在孟山都增加3000個就業職位。
據悉，拜耳行政總裁Werner Baumann和孟山都行政總裁Hugh Grant在與特朗普及其助理會談後，作出上述承諾。
此外，拜耳又承諾將把孟山都的總部留在聖路易士(St. Louis)。
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