國際財經

美國候任總統特朗普的發言人斯派塞(Sean Spicer)表示，德國農業和化工巨頭拜耳(Bayer)已經承諾，一旦和美國最大種子供應商孟山都(Monsanto)的合併交易通過監管審批，拜耳將在美國投資80億美元(約624億港元)，並在孟山都增加3000個就業職位。

據悉，拜耳行政總裁Werner Baumann和孟山都行政總裁Hugh Grant在與特朗普及其助理會談後，作出上述承諾。

此外，拜耳又承諾將把孟山都的總部留在聖路易士(St. Louis)。