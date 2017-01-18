國際財經

三藩市聯儲銀行總裁威廉斯認為，聯儲局逐步加息，是確保美國經濟持續增長的重要因素，以及確保不會出現通脹過高及資產泡沫情況。

他周二在一份預先準備的演講稿中指出，要確保全民就業與通脹接近2%指標的經濟持續強勢，逐步加息是合宜的。

威廉斯相信，無論是美國本土或是其他國家，現時受很多不明朗因素困擾，而不是只限於擴張性財政政策問題，但他認為整體升跌風險仍是平衡的。

今年不是公開市場委員會投票委員的威廉斯指出，希望看到息率逐步上升，避免經濟出現過熱。