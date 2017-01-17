國際財經

英國首相文翠珊(Theresa May)推動英國堅決脫歐，加上美國候任總統特朗普關於美元的言論，以及觀望企業財報，市場投資態度轉趨謹慎，美股早段向下。

截至本港時間晚上約10時51分，道指報19824點，跌60點或0.31%；標普500指數報2266點，跌8點或0.38%；納指報5537點，跌37點或0.67%。

英國首相文翠珊就脫歐方案發表講話期間英鎊飆升，其明確表示，最終脫歐方案將交由英國議會投票表決。英鎊兌美元稍早一度漲逾3%，至1.2390，現報1.2357，升2.77%，為1998年以來最大升幅；而美滙指數持續回落，跌至4周低位，現報100.5，跌逾1%。

另外，特朗普將於周五就職，但其當選以來為股市帶來的上漲漸露疲態，加上特朗普近期有關中國、俄羅斯、汽車市場，以及強勢美元問題的講話，令全球投資者感到不安。

聯儲局官員的講話同樣受到關注，紐約聯儲行長達德利(William Dudley)稱，央行很快就要扼殺經濟擴展的風險看起來相當低，認為通脹完全不成問題，強勢美元將抑制美國國內生產商提高產品售價的能力。此外，稍後還有美聯儲理事布雷納德(Lael Brainard)，以及三藩市聯儲行長威廉姆斯(John Williams)等發表講話。

油價上揚，紐約原油期貨現時每桶報53.29美元，升0.92美元或1.76%；倫敦布蘭特期油報56.7美元，升0.84美元或1.5%。

歐洲股市個別發展，英國富時100指數報7251點，跌76點或1.04%；德國DAX指數報11540點，跌14點或0.12%；法國CAC 40指數報4867點，跌14點或0.3%。

西班牙IBEX 35指數報9401點，跌9點或0.11%；意大利富時MIB指數報19328點，升80點或0.42%。