國際財經

英國首相文翠珊(Theresa May)公布脫歐計劃的原則，表示在議定脫歐協議過程中，會盡可能確定及清晰，亦會確保脫歐後英國能夠掌控移民政策，以及取回本身法律的控制權，而最終協議將提交上下議院投票表決。

文翠珊稱，希望英國成為一個真正全球性的國家，成為歐洲夥伴的最好朋友和鄰居，亦希望與老朋友和新盟友打造良好關係；同時，希望英國能夠轉變成更強大、公平、團結以及更具前瞻性，一個安全、繁榮的國家，能夠對人才具有吸引力。

此外，她又稱，英國仍然歡迎歐洲民眾，希望英國人也能在歐盟國家受到歡迎。她指出，意識到對企業、公共部門和每一個人提供盡可能多的確定性是至關重要。

文翠珊指出，在議定脫歐協議時，將盡可能地提供確定性和清晰性，政府將把最終的脫歐協議提交上下議院投票表決。隨着退出歐盟，不應在英國國內設置新的商業障礙，將確保勞工權利得以維護，並將尋求與歐盟達成一個激進、宏大的自由貿易協議。

她稱，現在的提議並不意味着成為歐盟單一市場成員，退出歐盟但保留單一市場成員資格意味着，要遵守相關規則但對此卻沒有發言權。

文翠珊補充，希望英國能夠與歐盟議定新的貿易協議，但也希望與其達成免關稅貿易協議，英國將在打擊犯罪、恐怖主義和對外事務方面，繼續與歐盟夥伴進行合作。