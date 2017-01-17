國際財經

由於市場擔憂英國首相文翠珊(Theresa May)可能會選擇「硬脫歐」，周一(1月16日)亞洲開盤後投資者恐慌情緒逐漸升溫，避險買盤推動倫敦金一度上探至日內高位1208.1美元。不過，美國金融市場因馬丁路德金紀念日休市，金價其後回落至1202美元附近窄幅波動。

美國候任總統特朗普周二(1月17日)對《華爾街日報》表示，美元已然「過於強勢」，這在一定程度上是因為中國當局人為壓制人民幣滙率，其言論拖累美滙指數下跌近0.7%至100.88。受美元走弱以及避險買盤支持，倫敦金突破18周指數移動平均線1210美元後創下近一個半月新高1217.8美元。

文翠珊將於今日晚上7時45分宣布脫歐方案，由於上周日英國財政大臣夏文達(Hammond)曾警告，如果英國不能爭取進入歐盟單一市場的有利條件，英國可能被迫改變經濟模式，採用低稅率與其展開競爭。若今晚文翠珊在脫歐問題上的立場偏向強硬，避險資金或將支持金價進一步反彈。

倫敦金經過連續六日反彈後突破了1210美元一線阻力，短期內若美滙指數延續回調走勢，則有望支持金價進一步挑戰1220美元甚至1230美元(從高位1337.3美元至低位1123.1美元的下跌浪的50%斐波納契回吐水平)。

策略方面，待倫敦金回落至1202美元買入，上望1228美元，1194美元止損。

分析由《移動財經》(m-FINANCE)提供

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