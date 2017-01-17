國際財經

英國「硬脫歐」及特朗普貿易保護主義政策憂慮的雙重夾擊，打擊市場投資氣氛，歐洲股市中段個別發展。

截至本港時間傍晚6時15分，英國富時100指數報7301點，跌25點或0.34%；德國DAX指數報11471點，跌83點或0.72%；法國CAC 40指數報4856點，跌25點或0.53%；意大利富時MIB指數報19292點，升45點或0.23%。道指期貨暫報19759點，跌73點。

目前全球經濟形勢較過往數年好，股市上漲、油價回升、且中國經濟急劇放緩的風險也有所緩解；不過，在經濟前景樂觀的表象下，暗藏着對全球政治環境日益嚴峻的嚴重憂慮，以及圍繞美國候任總統特朗普的深層不確定感。

世界經濟論壇年會今日開始至周五(20日)在瑞士達沃斯召開，來自全球的領導人、銀行家及行政總裁(CEO)將齊聚於此，討論如何在特朗普和英脫歐時代應對新的政治和金融格局。特朗普將在論壇年會的最後一日宣誓就職，圍繞其政策的不確定性日益上升，打擊了股市，而此前受其就任後可能採取大膽刺激政策及再通脹措施的預期提振，多地股市一度反彈。

此外，市場另一個焦點，是靜待英國首相文翠珊將公布的英國脫歐計劃，交易商擔心英國將失去歐洲單一市場准入。文翠珊的12項脫歐協商優先考慮事項中，將包括脫離歐盟單一市場、全面重獲英國邊境控制權，這加劇了市場對「硬脫歐」的擔憂，而「硬脫歐」已推動英鎊兌美元創下逾30年來的一些低位，並對股市等風險較高資產構成壓力。

澳新銀行的資深利率策略師David Croy指出，市場受到英國脫歐公投及特朗普勝選這兩隻2016年政治「黑天鵝」的影響，目前依然處於波動和不確定之中。

美國原油產量有所增長，雖然沙地將嚴格遵守減產承諾，但金融市場對於能否遏制供應過剩仍心存疑慮。油價反彈，紐約原油期貨現時每桶報53.16美元，升0.79美元或1.51%；倫敦布蘭特期油報56.52美元，升0.66美元或1.18%。