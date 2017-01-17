訂閱 / 續訂
|
註冊
登入
熱門：

今日 18:09 國際財經

特朗普顧問:須對強美元風險保持警惕

放大圖片

美國候任總統特朗普的高級顧問、SkyBridge創辦人斯卡拉穆奇(Anthony Scaramucci)就美元走強帶來的風險提出警告。

斯卡拉穆奇在瑞士達沃斯出席世界經濟論壇時稱，需要對美元升值保持警惕。

私募基金凱雷投資集團(Carlyle Group)創辦人之一魯本斯坦(David Rubenstein)在同一場合表示，如果美元繼續上漲，擔心出現「墨西哥式」危機，給借入美元的新興市場國家造成壓力。他預計，未來一年強勢美元會成為經濟前景的「最大挑戰」。

  • 熱門新聞

    • 回上

    信報簡介 | 服務條款 | 私隱條款 | 免責聲明 | 廣告查詢 | 信報會議中心租賃 | 加入信報 | 聯絡信報

    股票及指數資料由財經智珠網有限公司提供。期貨指數資料由天滙財經有限公司提供。外滙及黃金報價由路透社提供。

    本網站的內容概不構成任何投資意見，本網站內容亦並非就任何個別投資者的特定投資目標、財務狀況及個別需要而編製。投資者不應只按本網站內容進行投資。在作出任何投資決定前，投資者應考慮產品的特點、其本身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素，並適當地尋求獨立的財務及專業意見。本網站及其資訊供應商竭力提供準確而可靠的資料，但並不保證資料絕對無誤，資料如有錯漏而令閣下蒙受損失，本公司概不負責。