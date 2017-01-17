國際財經

美國候任總統特朗普的高級顧問、SkyBridge創辦人斯卡拉穆奇(Anthony Scaramucci)就美元走強帶來的風險提出警告。

斯卡拉穆奇在瑞士達沃斯出席世界經濟論壇時稱，需要對美元升值保持警惕。

私募基金凱雷投資集團(Carlyle Group)創辦人之一魯本斯坦(David Rubenstein)在同一場合表示，如果美元繼續上漲，擔心出現「墨西哥式」危機，給借入美元的新興市場國家造成壓力。他預計，未來一年強勢美元會成為經濟前景的「最大挑戰」。