國際財經

由於美國候任總統特朗普在上周四（1月12日）的首場新聞發布會上隻字不提財政刺激的細節，令充滿期待的投資者感到失望，美匯指數承壓回落至一個月低位100.72，拖累美元/日圓輾轉走低，跌穿115水平。

周一（1月16日）英鎊/美元因市場對英國「硬脫歐」的預期升溫而大幅下跌，避險資金湧入推動日圓、黃金等資產紛紛上漲，令美元/日圓跌破114.00後創下日內低位113.64，錄得連續六個交易日下跌。周二（1月17日）美元/日圓短暫反彈至114.27後無力再上，掉頭回落，進一步刷新六周低位至112.99。

美元/日圓在118.60水平兩度受阻形成「雙頂」型態，跌穿頸線支持116水平後已到達雙頂目標113.40水平，目前已下跌逾500點。雖然小時圖的RSI顯示美元/日圓短期走勢已呈超賣，但若今晚19:45英國首相文翠珊（Theresa May）宣布脫歐方案時未能紓緩市場對於英國「硬脫歐」風險的憂慮，市場的恐慌情緒或能進一步推升日圓，屆時美元/日圓或會進一步下探112.50甚至112.00（從11月9日低位101.18至12月15日高位118.65的上升浪的38.2%斐波納契回吐水平）。

不過，本周五（1月20日）特朗普將舉行總統就職典禮，若其講話內容再度提及其大規模的財政刺激措施，將有利於美滙指數企穩100關口反彈，美元/日圓連跌多日後亦需小心淡倉回補引致的技術反彈。

策略方面，若美元/日圓跌至111.80至112.05區域，我們將小注買入，上望113.50，111.30止損。

分析由《移動財經》(m-FINANCE)提供

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