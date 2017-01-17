國際財經

歐盟外交高級代表莫蓋里尼(Federica Mogherini)強調，英國未完成脫歐談判前，都不能與美國商討任何貿易協議。

莫蓋里尼透露，已經向英國外相約翰遜清楚表明，只要英國仍是在歐盟國成員、留在歐盟內，便不能與第三方商討雙邊貿易。

她指出，有關條款清楚列出在條約內，適用於所有成員國，直至該國在歐盟內最後一天。她又反駁美國候任總統特朗普，強調歐盟將會百分百完整。

特朗普早前稱，英國「脫歐」將是一件偉大的事，並透露已邀請英國首相文翠珊在他上任後盡快訪美，磋商公平貿易協議。