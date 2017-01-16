國際財經

美國總統當選人特朗普警告向汽車商徵巨額關稅，打擊零件供應巨擘股價受壓，加上金融藍籌表現欠佳，加拿大股市周一下滑。

多倫多S&P綜合指數跌17點或0.12%，收市報15479。10個主要分項指數內，6項下滑。