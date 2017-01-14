今日 01:29
國際財經
歐洲股市收市下跌，英國富時100指數收報7327，跌0.15%或10點；德國DAX指數收報11554，跌0.64%或74點；法國CAC 40指數收報4882，跌0.82%或40點。
林鄭參選 冀延續現屆好政策
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