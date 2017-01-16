國際財經

上周五(1月13日)美國公布的12月零售銷售按月增長0.6%，雖低於市場預期0.7%增長，但前值由0.1%修正為0.2%，而且12月生產物價指數(PPI)按年增長1.6%，創2014年9月以來新高。數據公布後，倫敦金一度回落至日內低位1187.6美元。但其後公布的美國1月密歇根大學消費者信心指數初值為98.1，差於市場預期和前值，美滙指數回落，推動金價尾盤反彈至1197.8美元收市，倫敦金全周上升2.13%，連續第三周錄得上升。

據英國星期日電訊報(Sunday Telegraph)報道稱，英國首相文翠珊(Theresa May)在周二(1月17日)宣布脫歐方案時可能會選擇「硬脫歐」。市場對此表示擔憂，周一(1月16日)亞洲開盤後英鎊/美元閃崩近200點，避險情緒重燃支持金價突破1200美元關口後創下11月23日以來新高1208.1美元。

除了周二英國首相宣布脫歐方案外，本周三市場還將迎來美國12月消費物價指數(CPI)以及周四美國聯儲局主席耶倫講話和歐洲央行利率決議，美國候任總統特朗普亦將於本周五進行就職演講，市場不確定性或有望支持金價延續反彈。

目前倫敦金仍持穩於9日指數移動平均線1186美元之上，若周二英國首相文翠珊的講話再次提及有關「硬脫歐」的言論，或將引發市場波動，屆時避險資金湧入或可帶動金價突破18周指數移動平均線1210美元並進一步挑戰1220美元甚至1230美元(從高位1337.3美元至低位1123.1美元的下跌浪的50%斐波納契回吐水平)。

策略方面，我們根據1月12日的策略已於1191.5美元買入倫敦金(上望1205美元，跌穿1185美元止損)並在1205美元平倉，獲利13.5美元。待倫敦金回落至1190美元買入，上望1205美元，跌穿1185美元止損。

分析由《移動財經》(m-FINANCE)提供

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