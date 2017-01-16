國際財經

在英國首相文翠珊(Theresa May)就英國脫歐發表講話前，因有媒體報道稱其可能會在本周二(1月17日)公布硬脫歐計劃，恐慌情緒再次重燃。周一(1月16日)亞洲開盤後英鎊/美元急速下跌逾200點(跌幅約1.6%)至1.1986，為2016年10月7日閃崩以來的逾3個月新低。

上周日(1月15日)英國財政大臣夏文達(Hammond)在接受德國《世界報》採訪時警告稱，如果英國不能爭取進入歐盟單一市場的有利條件，英國可能被迫改變經濟模式，將會用低稅率與其展開競爭。對於英國未來在脫歐問題上態度，這或許是英國官員給予了最強烈的暗示。

另外，據英國星期日電訊報(Sunday Telegraph)報道稱，英國首相文翠珊(Theresa May)在周二宣布脫歐方案時或將表示英國政府準備好在與歐盟洽談脫歐問題時接受硬脫歐，願意犧牲英國單一市場和關稅聯盟成員國身份，以結束人口自由流動。

英鎊/美元自2016年6月24日英國脫歐公投以來已經暴跌近20%，儘管英鎊/美元今日短暫跌穿1.2000關口後迅速重返其上，但若英國首相文翠珊明天就英國脫歐言論偏向強硬，英鎊/美元進一步下跌的趨勢將難以改變。若英鎊/美元失守2016年10月7日低位1.1904，英鎊/美元將在中長期內進一步跌向1.1500水平。

策略方面，我們根據1月9日的策略已於1.2280沽出英鎊/美元(下望1.2120，升穿1.2360止損)並在1.2120平倉，獲利160點。我們將待英鎊/美元反彈至1.2160至1.2180區域沽出英鎊，下望1.2010，升穿1.2250止損。

分析由《移動財經》(m-FINANCE)提供

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