國際財經

市場關注本周包括達沃斯世界經濟論壇等多項經濟事件，投資態度偏審慎。同時，聯儲局主席耶倫本周將會兩度講話、歐央行公布利率決議，以及英國或面臨「硬脫歐」的風險升溫。歐洲股市低開後，中段跌勢持續。

截至本港時間傍晚6時13分，英國富時100指數報7334點，跌3點或0.04%；德國DAX指數報11563點，跌66點或0.57%；法國CAC 40指數報4895點，跌27點或0.55%；意大利富時MIB指數報19311點，跌203點或1.04%。道指期貨暫報19794點，跌38點，不過美國今日為公眾假期，金融市場休市。

美國聯儲局(FED)主席耶倫本周內將兩度發言，市場觀望其會否就有關未來政策有進一步透露，其講話料對大市或會造成一定衝擊。

除聯儲局消息備受關注外，歐洲央行(ECB)本周四的政策會議及行長德拉吉會後新聞發布會亦備受注視。分析指出，不指望歐央行的立場鷹派，儘管最新的經濟調查指標進一步加強，而通脹3年來首次升至1%上方。不過，市場預期德拉吉很可能認為，央行並不會對一個單獨的通脹數據作出反應。最近的通脹上漲，主要是因為能源價格，這符合歐央行的通脹預期。

值得關注的是，於17日至20日(周二至周五)召開的瑞士達沃斯世界經濟論壇，國家主席習近平將會在開幕式上發表講話，這將是中國國家主席首次出席世界經濟論壇年會。分析表示，隨着中國逐步走向全球治理舞台中心，即將舉行的達沃斯論壇將成為發出「中國聲音」的好時機。國際金融危機爆發後，達沃斯論壇的現實意義愈來愈大，不少國家領導人都在論壇上對世界經濟和國際關係發表看法，使其對全球發展的關鍵性問題產生重要影響。

此外，雖然美國候任總統特朗普上周的記者會發言令人失望，但投資者仍冀望其於本周的就職典禮上，披露更多財政刺激計劃的細節。

另外，投資者對英國「硬脫歐」的擔憂再次升溫，英國首相文翠珊表示，願意為了重獲對英國邊境的控制而退出歐盟單一市場，以此暗示其計劃「硬脫歐」。

市場對產油國是否遵守減產協議存疑，油價反覆波動，紐約原油期貨現時每桶報52.64美元，升0.27美元或0.52%；倫敦布蘭特期油報55.75美元，升0.3美元或0.54%。