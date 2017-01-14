國際財經 時事脈搏

瑞士達沃斯世界經濟論壇即將舉行，樂施會發表報告表示，全球八大富豪的總財富，已相當於全球一半人口的總財富，顯示貧富差距不斷擴大，憂慮貧富嚴重不均最終會影響社會穩定。

報告指出，微軟創辦人蓋茨、時裝零售商Zara創辦人奧爾特加、美國著名投資者畢非德、亞馬遜總裁貝索斯及Facebook創辦人朱克伯格等全球八大富豪，總資產高達4200億美元，相當於世上一半、即約36億較貧窮人口的資產總和。對比2016年數據顯示，62名富豪擁有相當於全球一半人口的資產，最新報告反映全球貧富差距正不斷擴大。

報告稱，現時的經濟體系正不斷把財富聚集到富人手中，付出代價的正是社會上最貧窮的人。報告推算，如果富人的財富繼續以目前速度增長，25年後，世界將出現第一個萬億富翁。

報告又指，種種不公平現象是觸發民怨的導火線，去年更為全球政局帶來衝擊，包括出現特朗普當選美國總統，以及英國公投「脫歐」等令人驚訝的結果。

國際樂施會總幹事Winnie Byanyima將出席達沃斯世界經濟論壇，呼籲各界關注刻不容緩的不平等問題，建議商界領袖可從承諾繳納合理稅額，以及給員工支付合理工資做起。

至於在香港，以《福布斯》雜誌去年估計，全港首18位富豪的資產已達13939萬億元，比港府可動用的財政儲備13768萬億元還要多。

香港樂施會亦呼籲商界領袖負起更大的企業社會責任，與社會各界一起應對財富極度不均的狀況，一起建立人本經濟體系，亦呼籲港府在即將公布的《施政報告》中落實更多惠貧政策。