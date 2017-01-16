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今日 15:42 國際財經

埃里安:今年最大風險政治不確定美元過強

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安聯集團首席經濟顧問、奧巴馬總統全球發展委員會主席埃里安表示，今年最大的風險是政治的不確定性及美元過強。

他指出，市場預期美國經濟跑贏歐洲及日本，從而吸引資金流入令美元趨強，資金亦從債市流入股市。然而他估計，今年美國至少加息三次，如果資金流入造成美元過強，料對經濟構成影響。

此外，他認為政治問題較難預測，一旦美國的貿易保護、英國硬脫歐等引起市場波動，他認為並非無可能。埃里安認為政府會作出回應，像結構性改革如勞工改革，注重更多財政政策多於貨幣政策等。

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