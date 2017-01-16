市場對英國可能採取「硬脫歐」路線的疑慮，加上美國候任總統特朗普快將上任，其政策將帶來很多不確定性，亞太區股市個別發展。
日圓升值拖累，日本股市跌至逾兩周低位，日經平均指數收報19095點，跌192點或1%，中段曾觸及去年12月30日以來低位19061點。
南韓股市下跌，韓國首爾綜合指數收報2064點，跌12點或0.61%。
澳洲股市反彈，材料類股貢獻近半數漲幅，之前大宗商品價格上漲提振礦業類股。澳洲普通股指數收報5803點，升26點或0.45%。
今日 14:49 國際財經
市場對英國可能採取「硬脫歐」路線的疑慮，加上美國候任總統特朗普快將上任，其政策將帶來很多不確定性，亞太區股市個別發展。
日圓升值拖累，日本股市跌至逾兩周低位，日經平均指數收報19095點，跌192點或1%，中段曾觸及去年12月30日以來低位19061點。
南韓股市下跌，韓國首爾綜合指數收報2064點，跌12點或0.61%。
澳洲股市反彈，材料類股貢獻近半數漲幅，之前大宗商品價格上漲提振礦業類股。澳洲普通股指數收報5803點，升26點或0.45%。
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