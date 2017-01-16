國際財經

全美零售協會(NRF)公布，美國假日季節銷售額增長4%至6583億美元，增幅超過預期，受惠於經濟改善及零售商提供較吸引的優惠活動。

在總體銷售額的增長中，網上銷售佔最大部分，增長12.6%至1229億美元，而協會的預期增幅為7%至10%。

協會原先預計，11及12兩個月不包括汽車、汽油和餐飲的總體零售額增長3.6%至6558億美元。

在NFR的數據公布前，美國商務部周五稱，12月扣除汽車、汽油、建材和食品服務的核心零售銷售按年增長3.4%。