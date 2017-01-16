訂閱 / 續訂
|
註冊
登入
熱門：

今日 11:59 國際財經

美國假日季節銷售超預期 網購增逾一成

放大圖片

全美零售協會(NRF)公布，美國假日季節銷售額增長4%至6583億美元，增幅超過預期，受惠於經濟改善及零售商提供較吸引的優惠活動。

在總體銷售額的增長中，網上銷售佔最大部分，增長12.6%至1229億美元，而協會的預期增幅為7%至10%。

協會原先預計，11及12兩個月不包括汽車、汽油和餐飲的總體零售額增長3.6%至6558億美元。

在NFR的數據公布前，美國商務部周五稱，12月扣除汽車、汽油、建材和食品服務的核心零售銷售按年增長3.4%。

 

回上

信報簡介 | 服務條款 | 私隱條款 | 免責聲明 | 廣告查詢 | 信報會議中心租賃 | 加入信報 | 聯絡信報

股票及指數資料由財經智珠網有限公司提供。期貨指數資料由天滙財經有限公司提供。外滙及黃金報價由路透社提供。

本網站的內容概不構成任何投資意見，本網站內容亦並非就任何個別投資者的特定投資目標、財務狀況及個別需要而編製。投資者不應只按本網站內容進行投資。在作出任何投資決定前，投資者應考慮產品的特點、其本身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素，並適當地尋求獨立的財務及專業意見。本網站及其資訊供應商竭力提供準確而可靠的資料，但並不保證資料絕對無誤，資料如有錯漏而令閣下蒙受損失，本公司概不負責。