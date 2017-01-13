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今日 00:39 國際財經

美股周一休市 藍籌業績主導後市趨勢

美國股市上周偏軟，展望本周，投資者在周一假期休息後回來，可能要看看陸續公布的藍籌業績，如果符合預期，可能令到調整期的美國股市重拾上升動力。

回顧上周，道瓊斯工業平均指數跌0.4%，標準普爾500指數回落0.1%，納斯特綜合指數升1%。

周一是美國馬丁路德金紀念日，美國金融市場休息。

市場在假期後的焦點依然是藍籌股業績，尤其是金融巨擘。上周五，摩根大通與美國銀行業績優於預期，富國銀行較差。本周公布的金融巨擘包括高盛、摩根士丹利、花旗與美國運通等。另外，運輸巨擘例如聯合太平洋、聯合大陸、CSX、堪薩斯城南方等道指成分股，以及IBM與Netflix等科技巨擘，也會在本周公布業績。

FactSet高級盈利分析員John Butters指出，市場預期標普500成分股平均盈利升幅為3.2%，但真正增幅可能高達6.1%，因為分析員可能低估增長勢頭。如果藍籌業績有意外驚喜，他相信將有助紓緩市場對於藍籌估值高昂的關注。

Schwab Center for Financial Research衍生與交易部董事總經理Randy Frederick認為，股市自從特朗普當選美國總統消息公布後，在憧憬經濟增長與監管放寬下，主要指數錄得明顯升幅，但沒有計及貿易戰與政策效應延緩等問題，現時有一個說法，是股市「勝選升、就職跌」的可能發展，即是揣測特朗普在1月20日就職後，股市可能有5%的下滑。

不過，並非所有市場參與者持有相關看法。BMO的Brian Belski相信，雖然大市可能炒得過份，但是牛市勢頭不變，美國股市仍是大漲小回格局。

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